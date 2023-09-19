Российские работодатели решили сэкономить за счет сотрудников

Эксперт Евсюкова: рост числа неоплачиваемых отпусков вызван экономией бизнеса

Российский бизнес в условиях санкций решил сэкономить средства за счет сотрудников, отправляя их в неоплачиваемый отпуск и переводя на работу на полставки. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала директор Центра развития карьеры РАНХиГС Анна Евсюкова.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на научную статью замдиректора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислава Капелюшникова сообщила, что в 2022-м и начале 2023 года выросло число россиян, которые отдыхали за свой счет по инициативе работодателя. По данным эксперта, в неоплачиваемый отпуск отправили каждого десятого сотрудника, что стало максимальным показателем за 12 лет.

По словам Евсюковой, работники соглашаются пойти на уступки начальству, так как в кризис предпочитают не менять место работы, опасаясь за свой доход. Эксперт отметила, что такая тенденция свидетельствует о наличии скрытой безработицы. «Люди не увольняются и не идут на поиски новых мест работы, предпочитая не рисковать и переждать период турбулентности на своем рабочем месте», — отметила она.

В июле уровень безработицы в России обновил исторический минимум. Согласно данным Росстата о социально-экономическом положении в стране, он составил три процента. При этом в последние месяцы в России наблюдалась тенденция к снижению показателя: в мае уровень безработицы составил 3,2 процента, а в июне — 3,1 процента.