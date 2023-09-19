Армения заявила о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

Минздрав Армении заявил о пострадавших в беспорядках у здания кабмина в Ереване

В результате столкновений полицейских с протестующими у здания кабмина Армении в Ереване есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Уточняется, что за помощью обратились как демонстранты, так и полицейские. На месте им была оказана первая помощь, некоторых пострадавших госпитализировали. «В настоящее время они проходят необходимые медицинские осмотры», — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что информация о состоянии здоровья пострадавших будет опубликована позже.

19 сентября Азербайджан сообщил о начале «локальных антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе «в целях обеспечения положений трехстороннего заявления [лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года], пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе», а также для «разоружения и вывода формирований Вооруженных сил Армении» с обозначенных территорий. Баку также закрыл со своей стороны воздушное пространство страны для Армении.