В Госдуме назвали речь Зеленского в ООН позором

Депутат Шеремет заявил, что выступление Зеленского в ООН является позором

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет прокомметировал выступление Владимира Зеленского на Генассамблее ООН. Свою позицию он озвучил РИА Новости.

«В ООН предоставили площадку взрощенному американскими властями Зеленскому. Это позор для такой приличной площадки, которая создана была для диалога, дискуссий и решения глобальных вопросов в мирном формате», — сказал он.

Законотворец призвал кардинально реформировать Всемирную Организацию. Он предупредил, что без этого ООН останется лоббистом интересов Вашингтона, который фактически «захватил» площадку.

Ранее глава направления, занимающегося вопросами ООН, в аналитическом центре International Crisis Group (ICG) Ричард Гоуэн заявил, что выступление Зеленского на Генассамблее ООН несет для него риски. По его мнению, многие главы государств «могут отреагировать достаточно холодно на многие его посылы».