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09:03, 19 сентября 2023Среда обитания

Россиян предупредили о рисках простой формы сделок с жильем

ФНП: при заключении простой письменной формы сделок с жильем покупатель рискует

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Заключение сделки с жильем в простой письменной форме может быть опасным для покупателя — так продавец может утаить часть данных или предоставить неверные сведения. О возможных рисках россиян предупредили в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП), пишет РИА Новости.

Как пояснили нотариусы, подобные сделки заключаются, по сути, на честном слове. Владелец жилья может ввести в заблуждение в части содержания договора, предоставить поддельные документы, умолчать о скрытых собственниках, а также о статусе своего банкротства.

В результате покупатель потом может лишиться недвижимости, так как будет сложно доказать, что он не понимал или не вникал в то, что подписывает, или его намеренно ввели в заблуждение. Если же мошеннические действия удалось доказать, то проблемой может стать возврат средств пострадавшему.

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По словам специалистов, сделку лучше удостоверить у нотариуса — так можно получить гарантии возврата денег. Нотариус также гарантирует, что в момент оформления сделки каждый участник понимает ее реальную суть и содержание подписываемого договора.

Кроме того, нотариусы имеют доступ к единой информационной системе нотариата, с помощью которой можно убедиться в подлинности доверенности на распоряжение недвижимостью и сравнить текст бумажного документа с текстом внесенного в систему скана. Доступ к этой информации закрыт для обычных граждан, в публичном пользовании есть только сервис по проверке реквизитов доверенности и факта ее отмены, отметили в ФНП.

Нотариусы также несут имущественную ответственность за полноту и результат работы. Если по каким-то причинам сделка будет оспорена и пострадает покупатель, именно этот специалист покроет все убытки, добавили в эксперты.

Ранее россиян предупредили о возможных проблемах при покупке земельных участков. Приобретенная территория может оказаться непригодной для строительства дома, и ее переоформление потребует от собственника дополнительных затрат.

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    Нина Ташевская
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