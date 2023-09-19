Южная Корея направит Украине боевую технику

Chosun Ilbo: Южная Корея направит Украине два тральщика для разминирования полей

Южная Корея направит Украине два тральщика для разминирования полей K600 «Rhino». Об этом сообщает южнокорейская газета Chosun Ilbo.

«Недавно правительство решило как можно скорее отправить в Украину два тральщика в дополнение к ранее поставленной партии старых миноискателей. Это следует из срочной просьбы и обещания президента Юн Сок Еля поддержать Украину», — рассказал газете источник в правительстве.

Отмечается, что поставляемая техника не является летальным вооружением. Однако это самая значительная поддержка в военной сфере, оказанная Сеулом Киеву.

Ранее стало известно, что Южная Корея нарастила производство оружия из-за поставок Запада на Украину. США и их союзники отправили Украине большую часть своих запасов артиллерии и боеприпасов, однако быстро осознали, что их военная промышленность плохо подготовлена ​​к быстрому восполнению арсенала. Именно здесь на помощь пришла Южная Корея, где продажи оружия выросли более чем вдвое в 2022 году.