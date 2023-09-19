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12:04, 19 сентября 2023Из жизни

Женщина случайно наткнулась на считавшуюся вымершей редчайшую рыбу с руками

В Австралии случайно нашли на пляже считавшуюся вымершей рыбу с руками

Фото: Kerri Yare / Africanewsherald

Жительница Австралии нашла на пляже редчайшую рыбу, которая считалась вымершей 20 лет назад. Об этом сообщает Daily Star.

На существо, похожее на рыбу с руками вместо плавников, случайно наткнулась Керри Яр во время пробежки по пляжу Примроуз-Сэндс в штате Тасмания на одноименном острове. «Я всегда интересуюсь всякими существами, которых замечаю во время пробежек. Это была похоже на маленького иглобрюха или рыбу-жабу, которых я много видела, — вспоминает женщина. — Но когда я присмотрелась, то увидела, что под песком она прячет маленькие плавники в форме рук».

Яр сфотографировала свою находку, а позже ее опознали как Brachionichthys hirsutus — лучеперую рыбу семейства брахионихтиевых. Они обитают только у берегов Тасмании и отличаются тем, что их брюшные плавники вытянуты и напоминают лапы. Существо использует их, чтобы «ходить» по дну в поисках пищи.

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Более того, в последний раз этих рыб у берегов Примроуз-Сэндс замечали около 20 лет назад. «Вплоть до находки, сделанной на прошедших выходных, мы думали, что местная популяция этих рыб исчезла еще до 2005 года», — заявила биолог Карли Дивайн. Она также отметила, что ее коллеги несколько лет назад предпринимали безуспешные попытки найти этих рыб.

Дивайн рассказала, что до 1990 года они встречались довольно часто в водах Тасмании, однако позже популяция разделилась на девять отдельных. Сейчас считается, что есть не более двух тысяч особей этих рыб. В данный момент, ихтиологи стараются возродить популяцию, создавая для редких рыб искусственные нерестилища.

Ранее сообщалось, что на юго-востоке Австралии была замечена еще одна редчайшая ходячая рыба, попавшаяся людям на глаза впервые за 25 лет. Рыба, впервые с 1996 года обнаруженная учеными в районе отдаленного острова в Бассовом проливе, относится к виду Pezichthys compressus.

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    Никита Савин
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