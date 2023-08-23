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16:41, 23 августа 2023Из жизни

Редчайшая ходячая рыба впервые за 25 лет попалась на глаза людям

Ученые обнаружили редчайшую ходячую рыбу, способную шагать по дну на плавниках
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Lincoln Wong / CSIRO / Wikimedia

На юго-востоке Австралии замечена редчайшая ходячая рыба, она попалась на глаза людям впервые за 25 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе австралийского Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO).

Рыба, впервые с 1996 года обнаруженная учеными в районе отдаленного острова в Бассовом проливе, относится к виду Pezichthys compressus. Его представители способны шагать по дну на плавниках, используя их как руки. Ранее ее видели лишь дважды: в 1986 и 1996 годах. В обоих случаях это произошло у побережья австралийского штата Виктория.

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Предпочтительная среда обитания и потенциальная численность рыб вида Pezichthys compressus остаются неизвестными. Новый экземпляр был найден в ходе экспедиции, направленной на исследование воздействия климатических изменений на морскую среду у юго-восточного побережья Австралии.

Исследователь CSIRO Карли Девайн заявила, что рыба находилась на глубине 292 метра у края подводного каньона возле острова Флиндерс, к северо-востоку от материковой части Тасмании. «Найти эту рыбу невероятно сложно», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что в Папуа-Новой Гвинее впервые заметили кошачьих глазчатых акул, которые научилась ходить по суше при помощи плавников. На записи видно, как покрытая коричнево-черными точками рыба при помощи плавников ползет по протоке, в которой почти нет воды.

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    Алиса Дмитриева
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