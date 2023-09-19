Здание Театра сатиры в Москве обновят

Собянин объявил о начале капремонта фасада и купола здания Театра сатиры

На Триумфальной площади в столице начался капитальный ремонт фасада и здания Театра сатиры, который в 2024 году отметит столетний юбилей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Привычный облик фасада сохраним, но конструкция станет современной и функциональной», — объявил глава города Сергей Собянин.

Фасад здания будет выдержан в серых тонах, а логотип театра в его верхней части станет значительно больше. Кроме того, на фасаде разместят медиаэкран, на котором будут транслировать сцены из спектаклей разных лет. Еще один экран с бегущий строкой появится над козырьком театра.

Также в ходе работ заменят покрытие купола — демонтаж старого металлопрофиля проведут одновременно с установкой нового, чтобы не допустить протечек. Цвет купола поменяется и станет терракотовым.

В здании заменят остекление, установят большие двери и разместят лайтбоксы с актуальной информацией. Специалисты уже приступили к восстановлению стен и установке оконных блоков. Работы планируется завершить в 2024 году.

Ранее Собянин сообщил, что в столице отреставрируют кинотеатр «Ударник». Специалисты восстановят купол, открывающийся над залом, а на крыше здания разместят террасу и смотровую площадку.