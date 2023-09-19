Наклейки для зубов станут новым трендом

Наклейкам, которые имитируют татуировки на зубах, предсказали широкую популярность в 2023 году. Соответствующий материал появился на сайте Daily Mail.

Согласно материалу, на данный момент наблюдается рост тренда на украшение зубов аксессуарами. В частности, знаменитости принялись массово носить грилзы и различные стразы во рту. По этой причине бизнесмены Ник Миркович и Алекс Томич из Австралии решили открыть собственный бренд, в ассортимент которого вошли разноцветные наклейки для эмали.

«Мы увидели пробел на рынке аксессуаров для зубов и придумали нечто новое и доступное каждому, потому что наклейки в разы дешевле страз и других драгоценных камней для зубов. Мы уверены, что это станет очень модным», — рассказали предприниматели в разговоре с журналистами издания.

В мае рэпер A$AP Rocky подарил Рианне грилзы с бриллиантами вместо помолвочного кольца.