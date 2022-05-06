A$AP Rocky подарил Рианне грилзы с бриллиантами вместо помолвочного кольца

Complex: A$AP Rocky сделал предложение Рианне и подарил ей грилзы вместо кольца

Рэпер A$AP Rocky представил новый видеоклип к композиции D.M.B., в котором он сделал предложение певице Рианне необычным способом. Подробности опубликовало издание Complex.

Согласно сюжету, исполнитель спросил у матери своего будущего ребенка согласна ли она выйти за него замуж. Вместо помолвочного кольца A$AP Rocky подарил возлюбленной инкрустированные бриллиантами золотые грилзы (зубные украшения, популярные среди представителей хип-хоп-культуры — прим. «Ленты.ру»).

Ответ артистки в клипе был утвердительным, однако официально факт помолвки пара еще не подтверждала.

Известно, что ролик был создан компанией AWGE — креативным агентством, основанным и принадлежащим A$AP Rocky. По данным издания, полученным в соответствующем пресс-релизе, знаменитости играют «реальных персонажей, которые пребывают в крепких отношениях, несмотря на все обстоятельства».

Ранее в апреле в особняке рэпера A$AP Rocky был проведен обыск по факту стрельбы, открытой им в Лос-Анджелесе в ноябре прошлого года. Известно, что артист и его друзья выстрелили в незнакомого мужчину несколько раз и скрылись с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов изъяли из дома знаменитости несколько видов огнестрельного оружия.