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13:30, 19 сентября 2023Бывший СССР

ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области

ВСУ нанесли удар по поселку Каиры Херсонской области

Фото: Telegram-канал Андрея Алексеенко

В Херсонской области украинские военные нанесли массированный удар по поселку Каиры. Об этом сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко в своем Telegram.

Он утверждает, что из-за атаки ВСУ девять человек ранены, еще одного 84-летнего жителя спасти не удалось. «Артобстрел не давал поднять головы, не то что подъехать скорой. А остальные раненые продержались. Все в больнице», — сказал чиновник.

Алексеенко указал, что «это потери одного утра в маленьком поселке Каиры». «Массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа», — заявил он.

Уточняется, что бойцы ВСУ били по объектам поселка прямой наводкой из танка и минометов, а также сбрасывали на дома боеприпасы с дронов. В заключение Алексеенко констатировал, что это был акт террора со стороны Украины по отношению к мирному населению.

Ранее стало известно о переходе ВСУ к тактике выжженной земли в Херсонской области. Тогда же внештатный советник врио главы Херсонской области Александр Малькевич заявил, что местных жителей выбрасывают из домов, чтобы пустующие территории использовать в военных целях.

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    Варвара Кошечкина
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