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10:09, 19 сентября 2023Мир

Президент Бразилии принял просьбу Украины о переговорах

Bloomberg: встреча Зеленского и Лулы да Силвы состоится по просьбе Киева

Фото: Anushree Fadnavis / Reuters

Встреча президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Владимира Зеленского состоится по просьбе украинской стороны, сообщили Bloomberg источники в бразильском правительстве.

Главы государств встретятся 20 сентября в 16.00 (23:00 мск) по местному времени в отеле, где остановился бразильский лидер. Отмечается, что переговоры являются одним из самых ожидаемых из череды событий заседания Генассамблеи ООН, так как Зеленский намерен заручиться поддержкой «видного лидера», который до сих пор не принял чью-либо сторону в конфликте Киева и Москвы.

Советник президента Бразилии по международным делам Селсу Аморим рассказал, что Лула да Силва подходит к встрече в конструктивном духе. «Мы послушаем, что скажет Зеленский. Мы не можем предугадать, что скажет Лула», — рассказал он журналистам.

Ранее главы МИД Бразилии и Украины Мауро Виейра и Дмитрий Кулеба согласовали позиции сторон в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Неделя высокого уровня Генассамблеи ООН пройдет в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Ее откроет да Силва, а затем выступит его американский коллега Джо Байден.

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    Варвара Кошечкина
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