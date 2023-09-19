Конгрессвумен Грин: Зеленский постоянно выглядит так, будто находится на войне

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) высмеяла внешний вид президента Украины Владимира Зеленского, отметив, что он ведет себя так, будто постоянно находится на войне.

«Я никогда не голосовала за отправку хотя бы цента для Украины и не стану голосовать на этой неделе, особенно в присутствии Зеленского, одетого в зеленую футболку и ведущего себя так, будто он на войне», — заявила конгрессвумен, добавив, что, помимо этого, украинский лидер постоянно указывает американскому президенту Джо Байдену, что ему необходимо делать.

Она напомнила, что в скором времени палата представителей США будет проводить голосование за отправку Киеву нового пакета военной помощи в размере 300 миллионов долларов, указав на то, что Киев получил от Вашингтона уже более 113 миллиардов долларов.

Ранее бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик подчеркнул, что контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могло закончиться победой Киева, поскольку у военных не было нужной техники. Он также заявил о неспособности ВСУ конкурировать с армией России.