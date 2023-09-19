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16:42, 19 сентября 2023Россия

Песков ответил на вопрос о здоровье Кадырова

Песков заявил, что вопрос о здоровье Кадырова не относится к Кремлю

Фото: Татьяна Барыбина / РИА Новости

Вопрос о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова не относится к Кремлю. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Нет, мне нечего добавить. Дело в том, что это не функция администрации президента давать сообщения о состоянии здоровья кого бы то ни было, поэтому здесь я ничего не могу вам сообщить», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, не появилась ли информация о состоянии здоровья главы Чечни.

Ранее в Telegram-каналах начали распространяться слухи о болезни чеченского лидера. Первоисточником такой информации стал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В свою очередь, Кадыров выложил видео с прогулки, заявив, что находится в нормальном состоянии. «Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит», — подписал пост Кадыров.

18 сентября журналисты задали Пескову вопрос о здоровье чеченского лидера. Однако пресс-секретарь главы государства заявил, что администрация президента не располагает никакой информацией по данному вопросу и Кремль не дает подобных справок.

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    Никита Абрамов
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