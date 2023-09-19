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12:23, 19 сентября 2023Бывший СССР

В МИД России пригрозили Киеву жестким ответом на посягательства на Крым

Захарова: попытки посягательств ВСУ на Крым получат жесткий ответ России

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Любые попытки посягательств на Крым со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) получат жесткий и незамедлительный ответ от Москвы. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Хотела бы напомнить всем киевским экстремистам, что вопрос Крыма закрыт самими жителями, которые сделали свой выбор еще в 2014 году, потому что знали, что их ждет», — сказала Захарова.

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев ответил на угрозы Киева «выкурить россиян» с полуострова. «Крым будет полностью безопасен тогда, когда будут ликвидированы все угрозы, исходящие со стороны киевского режима», — заявил он.

15 сентября в интервью «Украинскому радио» секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что «если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, придется их оттуда "выкурить" с помощью оружия». Кроме того, он пообещал, что атаки на полуостров продолжатся.

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    Алевтина Запольская
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