В Киеве назвали выживанием положение страны после отмены зерновой сделки
Вице-премьер Украины Стефанишина: после отмены зерновой сделки страна выживает
После отмены зерновой сделки Украина находится в положении выживания. Об этом заявила вице-премьер республики Ольга Стефанишина, передает Bloomberg.
По ее словам, страна находится в тяжелом положении, а выполнение условий России для возобновления экспорта из Украины в Киеве считают невозможным.
Вице-премьер подчеркнула, что отмена зерновой сделки в дальнейшем скажется на благополучии граждан. «Люди готовятся к суровой зиме», — заявила Стефанишина.
Ранее в Польше сообщили, что предложения Украины по экспорту зерна в Европейский союз (ЕС) не устроили ее соседей, которые сочли предложенные варианты недостаточными.