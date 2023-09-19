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15:18, 19 сентября 2023Бывший СССР

В Киеве назвали выживанием положение страны после отмены зерновой сделки

Вице-премьер Украины Стефанишина: после отмены зерновой сделки страна выживает

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

После отмены зерновой сделки Украина находится в положении выживания. Об этом заявила вице-премьер республики Ольга Стефанишина, передает Bloomberg.

По ее словам, страна находится в тяжелом положении, а выполнение условий России для возобновления экспорта из Украины в Киеве считают невозможным.

Вице-премьер подчеркнула, что отмена зерновой сделки в дальнейшем скажется на благополучии граждан. «Люди готовятся к суровой зиме», — заявила Стефанишина.

Ранее в Польше сообщили, что предложения Украины по экспорту зерна в Европейский союз (ЕС) не устроили ее соседей, которые сочли предложенные варианты недостаточными.

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    Алевтина Запольская
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