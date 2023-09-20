Епископ на два года запер больного сына в комнате и морил голодом

Священнослужитель из Зимбабве в течение двух лет держал 21-летнего больного сына в закрытой комнате для проведения духовных ритуалов. Об этом сообщает The Manica Post.

Наматай Немарамба, епископ церкви Zion Sabbath Christian Church, держал парализованного ниже пояса сына Джозефа в комнате в районе Чиманимани, провинция Маникаленд. Он морил юношу голодом, не давал воду и одежду, а также не позволял ему выйти на улицу. В результате священнослужитель довел сына до состояния крайнего истощения.

Джозефа сумели отыскать благодаря помощи его тети. Юноша с ранами по всему телу лежал в комнате в позе эмбриона и молчал. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Он начал разговаривать и в настоящее время заново учится ходить.

Наматай признался, что запер сына и проводил некие ритуалы, которые якобы должны были укрепить его духовную силу. Позже мужчина заявил, что дал показания под давлением следствия, и пустился в бега. Предполагается, что кто-то из семьи Наматая помогает ему скрыться от правосудия.

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