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09:18, 20 сентября 2023Бывший СССР

Военный рассказал о ситуации в Андреевке

Военный РФ заявил о разрушении Андреевки: нельзя говорить о ее взятии ВСУ

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Населенный пункт Андреевка, о взятии которого говорил Владимир Зеленский, полностью разрушен, но нельзя заявлять, что Вооруженные силы Украины контролируют село, где нельзя закрепиться войскам. Об этом заявил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным Феникс, передает РИА Новости.

«Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нету, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя», — сказал он.

Боец отметил, что глупо сидеть в пустыне, по этой причине российские войска заняли более выгодный рубеж для сохранения жизней солдат. По его словам, украинские войска взяли участок местности в сто метров, но не Андреевку.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Клещеевка и Андреевка находятся в серой зоне и попытки ВСУ закрепиться в них оказываются безуспешными. Андреевка почти полностью разрушена, украинские бойцы пытаются занять положение на юге села, но им мешает российская артиллерия и авиация, уточнял он.

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    Кристина Есикова
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