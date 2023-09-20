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07:55, 20 сентября 2023Ценности

Блогерша раскрыла ошибку в стирке темной одежды

Фото: Zoe / Unsplash

Блогерша и музыкальный продюсер Вероника Максимова раскрыла ошибку в стирке темной одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка заметила, что на вещах сохраняется неприятный запах после каждого очищения. При этом она отметила, что стиральная машина подвергается тщательному уходу и своевременному обслуживанию у мастеров. «Сначала я думала, что проблема в стиральной машине, но это не так. Оказалось, что в волокнах одежды скопилось много мыльных частиц от порошка и кондиционера», — объяснила Максимова.

Чтобы решить проблему, автор видео решила замочить изделия в ванне, добавив в нее пищевую соду. Затем она промыла каждую вещь под холодной водой. «И я заметила, что запах пропал, и цвет одежды стал намного ярче», — заявила юзерша и показала окрашенную в черный цвет ванну.

Ранее клинер и блогерша Полина Савельева раскрыла россиянам неочевидный способ очистить куртку от пятен. Избавить изделие от грязи поможет мицеллярная вода, которую чаще всего используют в уходе за кожей лица. По словам эксперта, ее можно применять не только как самостоятельное средство.

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    Мария Винар
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