Блогерша раскрыла ошибку в стирке темной одежды

Блогерша и музыкальный продюсер Вероника Максимова раскрыла ошибку в стирке темной одежды. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Девушка заметила, что на вещах сохраняется неприятный запах после каждого очищения. При этом она отметила, что стиральная машина подвергается тщательному уходу и своевременному обслуживанию у мастеров. «Сначала я думала, что проблема в стиральной машине, но это не так. Оказалось, что в волокнах одежды скопилось много мыльных частиц от порошка и кондиционера», — объяснила Максимова.

Чтобы решить проблему, автор видео решила замочить изделия в ванне, добавив в нее пищевую соду. Затем она промыла каждую вещь под холодной водой. «И я заметила, что запах пропал, и цвет одежды стал намного ярче», — заявила юзерша и показала окрашенную в черный цвет ванну.

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