Россиянам раскрыли неочевидный способ очистить куртку от пятен

Клинер и блогерша Полина Савельева раскрыла россиянам неочевидный способ очистить куртку от пятен. Соответствующий материал появился на сайте издания «Городовой».

Избавить изделие от грязи поможет мицеллярная вода, которую чаще всего используют в уходе за кожей лица. По словам эксперта, ее можно применять не только как самостоятельное средство.

«В половине литра теплой воды нужно растворить две столовые ложки соли и столько же уксуса. Получившийся состав осторожно вотрите в пятно, оставьте на 15-20 минут и смойте», — посоветовала собеседница издания и уточнила, что после этого куртку необходимо полностью постирать.

Ранее Полина Савельева назвала россиянам распространенную ошибку при стирке черной одежды. По словам специалистки, негативно повлиять на качество данных предметов гардероба способна горячая вода. При удалении загрязнений в указанных условиях могут произойти усадка и выцветание ткани.