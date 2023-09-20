Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:08, 20 сентября 2023Экономика

Общий объем российского импорта в Японию упал на 62 процента

Минфин Японии: объем экспорта в Россию упал на 57% в августе 2023 года

Фото: Reuters

В августе 2023 года Япония снизила импорт российских угля, СПГ, зерновых, а также рыбы и рыбной продукции. Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные на сайте министерства финансов страны.

Отмечается, что импорт угля из РФ в отчетный период снизился на 79,9 процента по сравнению с августом 2022 года, импорт СПГ просел на 12,8 процента.

При этом Япония снизила импорт зерновых из РФ на 66,9 процента по сравнению с августом прошлого года, а рыбы и рыбной продукции — на 40,3 процента. Кроме этого, в августе заметно снизился импорт цветных металлов из России — на 80,7 процента.

Вместе с этим страна снизила экспорт в РФ генераторов на 78,5 процента по сравнению с августом прошлого года, а компьютеров — на 97,7 процента и комплектующих для них — на 99,3 процента.

В то же время Япония в августе 2023 года нарастила экспорт стали и железа в Россию на 312,5 процента.

Общий объем экспорта Японии в РФ в августе 2023 года упал на 57,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, импорт из России снизился на 62,5 процента.

Таким образом, экспорт Японии в Россию в августе этого года составил 23,32 миллиарда иен (157,82 миллиона долларов). Импорт в подотчетный период составил 61,88 миллиарда иен (418,77 миллиона долларов).

Ранее сообщалось, что цены на подержанные авто в Японии падают второй месяц подряд из-за ограничений на экспорт в Россию. Средняя цена б/у машин на аукционах в августе составила чуть более одного миллиона иен (около 6,8 тысячи долларов), что на 6,9 процента ниже показателей годовой давности.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер Алексей Янин. Чем запомнился актер и что ему пришлось пережить

    Названа дата первого слушания по импичменту Байдену

    Общий объем российского импорта в Японию упал на 62 процента

    Назван срок обновления рекорда США по госдолгу

    Мать решила пропустить свадьбу дочери из-за ее отказа выполнить одну просьбу

    В США забили тревогу из-за удара нового российского дрона по самолету ВСУ

    Дочь Джигана и Оксаны Самойловой рассказала о своей будущей профессии

    Туристка описала Великобританию фразой «всюду признаки упадка и бедности»

    65-летняя любительница фитнеса назвала секс ключом к сохранению молодости

    В Минобороны сообщили о массовой ликвидации бойцов спецбригады «Азов»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости