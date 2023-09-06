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20:38, 6 сентября 2023Экономика

В Японии упали цены на подержанные авто после запрета на поставки в Россию

В Японии упали цены на подержанные авто из-за ограничений на экспорт в Россию

Фото: Michael Runkel / Globallookpress.com

Цены на подержанные авто в Японии падают второй месяц подряд, пишет ТАСС со ссылкой на данные местной компании USS, которая занимается аукционами на подержанные автомобили.

Средняя цена б/у машин на аукционах в августе составила чуть более одного миллиона иен (около 6,8 тысячи долларов), что на 6,9 процента ниже показателей годовой давности. Журналисты Nikkei, которых цитирует агентство, объясняют такую динамику ужесточением ограничений на поставки в Россию.

До введения новых запретов Россия являлась одним из основных рынков сбыта подержанных «японцев» — туда отправляли около 20 процентов всех автомобилей с пробегом. Ввиду текущих ограничений, по оценкам специалистов, этот объем может сократиться вдвое. В итоге цены на внутреннем рынке Японии упадут еще сильнее.

С 9 августа Токио запретил экспорт в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателей свыше 1,9 литра, а также гибридных машин и электромобилей. При этом поставки новых японских автомобилей в Россию практически сошли на нет в 2022 году. 

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    Софья Ермакова
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