В США высказались о поставках Украине баллистических ракет ATACMS

Корреспондент Fox News Томлинсон: Киев не получит ATACMS в ближайшее время

Корреспондент Fox News Лукас Томлинсон заявил, что Киев не получит ракеты ATACMS в обозримом будущем. Об этом, ссылаясь на официальные лица, журналист сообщил на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

«Украина не получит ATACMS, тактические баллистические ракеты дальностью 190 миль [около 300 километров], которые [президент Украины Владимир] Зеленский срочно запросил для уничтожения российских войск в Крыму и на других контролируемых Россией территориях, в ближайшее время», — написал Томлинсон. Он уточнил, что об этом стало известно за день до визита Зеленского в Белый дом на встречу с президентом США Джо Байденом.

Ранее журнал The Foreign Policy со ссылкой на источник в американском конгрессе сообщил, что все ведомства Соединенных Штатов одобрили поставку Украине ракет ATACMS. По словам собеседника издания, соответствующее решение должен принять американский лидер. «Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», — указал он.