Дороги в российском регионе засыпало снегом

Автомобилисты в Мурманской области столкнулись с выпавшим на дорогах снегом

Автомобилисты в Мурманской области столкнулись с выпавшим на дорогах снегом. Видео с засыпанной снегом трассы публикует Telegram-канал «Регион 51».

На выложенных кадрах видно, что снег покрыл не только обочины трассы, но и само дорожное полотно, из-за чего автомобилисты вынуждены ехать с крайней осторожностью. В подписи к видео уточняется, что на кадрах — трасса, ведущая к населенному пункту Териберка.

При этом снег покрыл дороги и в самом Мурманске, а в городском аэропорту сотрудники терминала вынуждены обрабатывать самолеты противообледенительным составом.

Согласно прогнозу погоды Gismeteo, снег будет идти в регионе не только 20 сентября, но и весь следующий день.