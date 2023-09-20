69-я параллель
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10:57, 20 сентября 202369-я параллель

Дороги в российском регионе засыпало снегом

Автомобилисты в Мурманской области столкнулись с выпавшим на дорогах снегом

Фото: Amit Godase / Unsplash

Автомобилисты в Мурманской области столкнулись с выпавшим на дорогах снегом. Видео с засыпанной снегом трассы публикует Telegram-канал «Регион 51».

На выложенных кадрах видно, что снег покрыл не только обочины трассы, но и само дорожное полотно, из-за чего автомобилисты вынуждены ехать с крайней осторожностью. В подписи к видео уточняется, что на кадрах — трасса, ведущая к населенному пункту Териберка.

При этом снег покрыл дороги и в самом Мурманске, а в городском аэропорту сотрудники терминала вынуждены обрабатывать самолеты противообледенительным составом.

Согласно прогнозу погоды Gismeteo, снег будет идти в регионе не только 20 сентября, но и весь следующий день.

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    Марк Леонов
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