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00:07, 21 сентября 2023Мир

Сенатор в США сменит шорты на костюм в обмен на поддержку Украины конгрессом

Сенатор Феттерман сменит шорты на костюм в обмен на поддержку Украины конгрессом

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Американский сенатор Джон Феттерман заявил, что сменит шорты на костюм в обмен на "полную поддержку Украины" нижней палатой конгресса. Об этом написал в соцсети X.

«Если эти придурки в палате представителей перестанут пытаться закрыть наше правительство и полностью поддержат Украину, то я спасу демократию – буду носить костюм в сенате на следующей неделе», — подчеркнул сенатор-демократ.

Чиновник ходит в шортах и худи в сенат, где недавно отменили строгий дресс-код.

Ранее стало известно, что конгрессмены-республиканцы находятся в состоянии гражданской войны из-за споров вокруг согласования бюджета США, которые могут привести к приостановке работы правительства.

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    Юлия Мискевич
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