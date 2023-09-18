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10:16, 18 сентября 2023Мир

В США заявили о «гражданской войне» внутри конгресса

Глава фракции демократов Джеффрис заявил о «гражданской войне» в конгрессе США

Фото: Julia Nikhinson / CNP / Globallookpress.com

Конгрессмены-республиканцы находятся в состоянии «гражданской войны» из-за споров вокруг согласования бюджета США, которые могут привести к приостановке работы правительства. Об этом заявил руководитель фракции Демократической партии в палате представителей Хаким Джеффрис, передает New York Post.

По его словам, наиболее радикально настроенные члены Республиканской партии пригрозили сместить с должности спикера палаты Кевина Маккарти в случае, если он не согласится с их требованиями. Политик подчеркнул, что «междуусобица» среди республиканцев, которые контролируют нижнюю палату конгресса США, может привести к закрытию значительной части правительственных органов и учреждений.

«Давайте внесем ясность: республиканцы в палате представителей находятся в разгаре гражданской войны», — подчеркнул Джеффрис.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский встретится с американскими сенаторами из Демократической и Республиканской партий, чтобы обсудить угрозы ряда республиканцев заблокировать принятие проекта бюджета в случае, если в него будет включен новый пакет помощи Украине. Сообщалось, что Зеленский рассчитывает заручиться обещанием обеих партий продолжить оказывать поддержку Киеву.

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    Виктория Кондратьева
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