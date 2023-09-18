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09:27, 18 сентября 2023Мир

Зеленский встретится с американскими сенаторами в Вашингтоне

Bloomberg: Зеленский встретится с сенаторами США из-за угроз прекратить помощь

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Американские сенаторы встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским на фоне угроз ряда республиканцев в нижней палате Конгресса США заблокировать новый пакет помощи Киеву в размере 24 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Как ожидается, после участия в Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке Зеленский отправится в Вашингтон. 21 сентября у него запланированы переговоры с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

В тот же день он встретится с членами Сената из Демократической и Республиканской партий. Отмечается, что украинский лидер попытается заручиться обещанием обеих партий и дальше оказывать поддержку Киеву после того, как республиканцы в палате представителей Конгресса США потребовали прекратить многомиллиардную поддержку Украины и пригрозили приостановкой работы правительства, если она будет включена в новый бюджетный проект.

Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби признал рост числа конгрессменов, критикующих будущие помощь и расходы на Украину. По словам чиновника, больше всего недовольных среди республиканцев в палате представителей, которые составляют «небольшую, но сильно звучащую» группа голосов.

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    Виктория Кондратьева
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