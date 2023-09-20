Следователи нашли виновную в пожаре с ущербом на более 100 миллионов рублей

В Красноярске женщину обвинили в пожаре с ущербом на более 100 млн рублей

В Красноярске перед судом предстанет жительница краевого центра по обвинению в нарушениях требований пожарной безопасности. О том, что виновную нашли, «Ленте.ру» рассказали в региональном главке МВД России.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 168 («Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности») УК РФ. Ей грозит до одного года лишения свободы.

По версии следствия, в ноябре 2022 года, работая в кафе, женщина забыла выключить электрический прибор в конце смены. В результате случилось самовоспламенение фритюрного масла, находящегося в чаше фритюрницы, и огонь из кухни кафе-бара перекинулся на отделку навесного фасада здания, а также на находящиеся в здании 19 торговых точек. Общий ущерб составил более 101 миллиона рублей.

30 ноября 2022 года произошел пожар в ТЦ «Взлетка Плаза», огонь охватил площадь в 200 квадратных метров. В его тушении участвовали более 60 человек. Никто не пострадал.

