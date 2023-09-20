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14:08, 20 сентября 2023Спорт

Тренер назвал наиболее эффективные для прокачки мышц варианты приседаний

Тренер Карпов посоветовал болгарские сплит-приседания для прокачки мышц

Фото: Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Александр Карпов назвал наиболее эффективные для прокачки мышц варианты приседаний. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Специалист отметил пользу приседаний с прыжком на ящик, с фитнес-резинкой или с дополнительным весом (гантелями, штангой или пустым грифом для начинающих). Кроме того, Карпов посоветовал болгарские сплит-приседания, при которых одна нога отведена назад и носком стоит в упоре на скамейку, и приседания с использованием машины Смита в тренажерном зале.

При этом тренер отметил, что перед началом занятий необходимо проконсультироваться с врачом и уточнить, нет ли противопоказаний к выполнению приседаний. «Если вы чувствуете дискомфорт при выполнении, скорее всего, вы либо выполняете его неправильно, либо взяли слишком большой вес, либо недостаточно размялись, либо все вместе», — добавил он.

Ранее тренер Влада Уварова назвала лучшие упражнения для прокачки ягодиц в домашних условиях. Она предложила делать выпады на месте назад, болгарские приседания, подъемы на возвышение и румынскую тягу на одной ноге.

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    Андрей Стрельцов
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