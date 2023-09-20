Загоревшийся резервуар с дизтопливом в Сочи сняли на видео
Загоревшийся резервуар с дизельным топливом в Адлере сняли на видео
Загоревшийся резервуар с дизельным топливом в Адлере сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.
На кадрах виден очаг возгорания, а также густой дым, поднявшийся над районом города.
О возгорании сообщалось утром 20 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров.