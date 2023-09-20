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06:51, 20 сентября 2023Россия

Загоревшийся резервуар с дизтопливом в Сочи сняли на видео

Загоревшийся резервуар с дизельным топливом в Адлере сняли на видео

Загоревшийся резервуар с дизельным топливом в Адлере сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах виден очаг возгорания, а также густой дым, поднявшийся над районом города.

О возгорании сообщалось утром 20 сентября. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что в Адлерском районе Сочи загорелся резервуар с дизельным топливом. Площадь пожара составляет 96 квадратных метров.

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    Марина Совина
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