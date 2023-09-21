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19:03, 21 сентября 2023Экономика

Предсказано будущее цен на бензин в России

«Альфа-Форекс»: до конца октября цены на топливо в России могут упасть на 5-10 %

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В России до конца октября розничные цены на бензин и дизель могут упасть на 5-10 процентов. Таким мнением с NEWS.ru поделился руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Снижение цен последует за введением правительством с 21 сентября ограничений на экспорт топлива. Эксперт считает, что эти меры обеспечат внутренний рынок достаточным количеством бензина и дизеля.

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Он также указал, что считает эти меры оправданными, а также выразил уверенность, что ограничения вряд ли продлятся долго. Шнейдерман уверен, что меры не сильно повлияют на доходы нефтяных компаний. Правительство пошло на ограничения в связи со значительным ростом розничных цен. Например, как указал аналитик, бензин марки АИ-95 на независимых заправках уже дорожал до 65 рублей за литр.

Ранее 21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, устанавливающий ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. В кабмине заявили, что это временные ограничения, которые помогут снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго добавили, что решение будет способствовать борьбе с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

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    Мария Черкасова
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