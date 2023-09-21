Канада утилизирует военную технику вопреки желаниям Украины

CBC: Канада утилизирует десятки бронемашин вопреки призывам передать Украине

Канада утилизирует десятки старых бронемашин M113 вопреки призывам ряда частных компаний передать их Украине. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

«67 из 140 единиц гусеничной легкой бронетехники припаркованы в ожидании окончательной утилизации или используются в качестве источника запасных частей для 73 машин, которые остаются в строю», — сообщил телеканал со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные бронемашины находятся в «плохом состоянии» и не могут отвечать конкретным интересам Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Канаду в четверг, 21 сентября, и выступит с речью в парламенте страны утром 22 сентября. Отмечается, что это будет первый визит Зеленского в страну с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.