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14:00, 21 сентября 2023Мир

Канада утилизирует военную технику вопреки желаниям Украины

CBC: Канада утилизирует десятки бронемашин вопреки призывам передать Украине
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Reuters

Канада утилизирует десятки старых бронемашин M113 вопреки призывам ряда частных компаний передать их Украине. Об этом сообщает канадский телеканал CBC.

«67 из 140 единиц гусеничной легкой бронетехники припаркованы в ожидании окончательной утилизации или используются в качестве источника запасных частей для 73 машин, которые остаются в строю», — сообщил телеканал со ссылкой на Министерство национальной обороны Канады.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что данные бронемашины находятся в «плохом состоянии» и не могут отвечать конкретным интересам Украины.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Канаду в четверг, 21 сентября, и выступит с речью в парламенте страны утром 22 сентября. Отмечается, что это будет первый визит Зеленского в страну с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

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    Максим Габриелян
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