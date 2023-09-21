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15:14, 21 сентября 2023Путешествия

Британка проехала на мопеде 1986 года всю Европу и оказалась в Дагестане

«Голос Дагестана»: туристка из Уэльса доехала на мопеде до России через Европу

Кадр: @tourdom

Туристка из Уэльса (Великобритания) проехала на мопеде 1986 года выпуска всю Европу и оказалась в России. Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Дагестана».

По словам автора публикации, он встретил девушку в магазине веломототехники «Спортив 05». Он узнал, что британка проехала на старом мопеде от Туманного Альбиона до Махачкалы. Местный житель отметил, что средство передвижения после длинной дороги было «в плачевном состоянии».

«Узнать, что ее сподвигло на это безумное путешествие, помешал языковой барьер. Понял лишь, что девушка благодарна специалистам за гостеприимство и ремонт ее раритета», — отметил автор поста.

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Он добавил, что туристка была немало удивлена, что в дагестанском магазине исправили все поломки и даже нашли замену редким запчастям на технику 1986 года. Известно, что конечная точка путешествия британки — Узбекистан.

Ранее вернувшиеся из шестилетнего кругосветного путешествия россияне назвали самые красивые места в мире и в России. По словам туристов, их поразили дивная природа и богатейший животный мир Камчатки и Чукотки.

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    Марина Черняк
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