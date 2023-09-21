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15:17, 21 сентября 2023Бывший СССР

Делегации Азербайджана и армян Карабаха договорились встретиться вновь

Администрация Алиева: представители Баку и армяне Карабаха встретятся вновь

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Делегации Азербайджана и армян Нагорного Карабаха (НК) договорились встретиться вновь в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Представители Баку сообщили, что переговоры в Евлахе прошли в позитивной атмосфере, стороны обсудили реинтеграцию армян Карабаха и восстановление инфраструктуры.

Делегация из НК попросила оказать помощь с топливом и продовольствием и получила согласие от азербайджанской стороны.

Ранее стало известно, что Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения. Сообщается, что он будет содержать пять пунктов на основе международного права, согласно которому обе страны будут обязаны не вмешиваться в дела друг друга.

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    Алевтина Запольская
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