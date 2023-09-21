Раскрыты требования Арианы Гранде после развода с мужем

Певица Ариана Гранде потребовала алименты после развода с Далтоном Гомесом

Американская певица Ариана Гранде перечислила условия своего расставания с супругом, агентом по недвижимости Далтоном Гомесом, после двух лет брака. Детали брачного договора пары раскрыла газета Daily Mail.

Так, артистка запросила, чтобы ей были предоставлены алименты и имущество в соответствии с брачным договором. Кроме того, среди требований Гранде упоминаются «различные ювелирные украшения и другие личные вещи, а также доходы и накопления истца до брака, во время брака, а также с момента и после даты расставания». При этом уточняется, что услуги адвокатов бывшие супруги будут оплачивать вместе.

В июле стало известно о новом романе Арианы Гранде после расставания с мужем. Сообщалось, что избранником артистки стал актер и звезда Бродвея Итан Слейтер. Пара познакомилась во время съемок фильма «Злая» и, предположительно, вступила в отношения в марте. До романа Слейтер состоял в браке с певицей Лилли Джейн, которая родила ему сына в прошлом году.

Предположительно, разрыв пары Гранде и Гомеса произошел в январе этого года.