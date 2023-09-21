Во Франции подняли вопрос о финансируемых страной дронах для ВСУ

В парламенте Франции спросили Минобороны о финансировании дронов для ВСУ

Депутат парламента Франции Каролин Коломбье обратилась к главе французского Министерства обороны Себастьяну Лекорню с просьбой разъяснить сделанное им ранее заявление относительно планов поставить Украине 150 дронов. «Лента.ру» ознакомилась с текстом обращения депутата.

«Госпожа Каролин Коломбье спрашивает министра Вооруженных сил [Франции Себастьяна Лекорню] о финансируемой Францией поставке на Украину 150 беспилотников в рамках военного конфликта между ней (Украиной — прим. «Ленты.ру») и Россией», — отмечается в тексте обращения.

В своем твите от 6 сентября 2023 года в качестве иллюстрации конкретного примера приверженности Франции поддержке Украины министр объявил, что более 150 дронов французской компании Delair, базирующейся в Тулузе, были отобраны Украиной и профинансированы Францией Каролин Коломбье депутат парламента Франции

Так, Коломбье интересуется у Минобороны, сколько будут стоить эти поставки, а также в каком количестве Киеву будут поставлены французские беспилотники.

«Кроме того, она (Коломбье — прим. «Ленты.ру») спрашивает его (Лекорню — прим. «Ленты.ру») о точном количестве дронов, о которых идет речь, а также об общей стоимости упомянутого финансирования», — говорится в письме парламентария.

6 сентября Лекорню в соцсети X сообщил, что французская компания Delair, специализирующаяся на производстве беспилотников, направит Украине более 150 дронов, конкретные типы которых были отобраны Киевом.

«Конкретный пример приверженности Франции поддержке Украины с участием Delair и ее генерального директора [Бастьена Манчини]: более 150 дронов, отобранных Украиной и профинансированных Францией, уже в процессе доставки. Это бетон для нашей промышленности и бетон для Украины!» — говорилось в сообщении главы французского Минобороны.

До этого Лекорню заявлял, что страна намерена завершить подготовку украинских военных текущей осенью. Тогда он напомнил, что изначально страна планировала закончить обучение семи тысяч военных к концу года. «Осенью мы завершим эту программу с опережением сроков», — отмечал глава Минобороны.