В США судью отстранили от должности из-за деменции

Самого старого судью в США Ньюман отстранили из-за деменции

Самого старого федерального судью США 96-летнюю Полин Ньюман отстранили от должности из-за подозрений в развитии у нее деменции. Об этом сообщает Axios.

Коллеги жаловались, что судья Ньюман, назначенная еще в 1984 году тогдашним президентом Рональдом Рейганом, работает слишком медленно, много путается и часто вступает в споры.

Поскольку 96-летняя женщина отказалась от обследования у невролога и психиатра, выбранных судом, ее отстранили от должности на один год. Отстранение может быть продлено, если она продолжит отказываться сотрудничать, сообщил судебный совет.

Сама Ньюман назвала это решение незаконным и результатом личной неприязни. Нанятый ею психиатр Реджина Карни заявила, что Ньюман не имеет каких-либо серьезных эмоциональных, медицинских или психиатрических нарушений, которые могли бы помешать выполнению ее обязанностей судьи.

Ранее среди американских граждан был проведен опрос на тему президентских выборов 2024 года. 77 процентов от общего количества респондентов заявили, что нынешний лидер США Джо Байден слишком стар для нового президентского срока.