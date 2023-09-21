Вторая крупнейшая экономика Европы столкнулась с проблемой

Insee: темпы роста экономического благосостояния Франции упали почти в два раза

По итогам 2022 года темпы роста экономического благосостояния Франции упали почти в два раза — с 9,1 в 2021-м до 5,6 процента. К концу декабря показатель составил 20,052 триллиона евро, сообщает BFM со ссылкой на данные аналитиков Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

Экономическое благосостояние страны представляет собой разницу между суммарной стоимостью финансовых и нефинансовых активов и стоимостью обязательств экономических агентов (домохозяйств, предприятий и госучреждений). Резкое снижение темпов роста было обусловлено рядом факторов, включая падение цен на недвижимость. «В предыдущие годы стоимость застроенных земель была основным фактором роста общего благосостояния», — уточнили в Insee. Кроме того, на динамику также повлияло снижение цен на акции, которое эксперты зафиксировали в первой половине 2022 года.

В то же время чистое благосостояние французских домохозяйств сократилось еще в большей степени. По итогам 2022 года показатель упал на 7,1 процента после прироста на 7,7 процента в 2021-м. Резкое снижение было обусловлено во многом сокращением активов по страхованию жизни из-за падения цен на фондовом рынке и роста процентных ставок. На этом фоне темпы роста кредитования в стране замедлились до 4,9 процента против 5,3 процента годом ранее. Самым распространенным видом займов стали жилищные — на их долю пришлось в общей сложности 84 миллиарда евро, заключается в отчете.

Ранее Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité (RTE) предрек Франции трудности с зеленым энергопереходом. Эксперты считают, что властям страны придется сохранить работоспособность двух своих угольных теплоэлектростанций (ТЭС) до 2035 года ради обеспечения растущего внутреннего спроса на электроэнергию.