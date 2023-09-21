Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:19, 21 сентября 2023Экономика

Вторая крупнейшая экономика Европы столкнулась с проблемой

Insee: темпы роста экономического благосостояния Франции упали почти в два раза

Фото: Benoit Tessier / Reuters

По итогам 2022 года темпы роста экономического благосостояния Франции упали почти в два раза — с 9,1 в 2021-м до 5,6 процента. К концу декабря показатель составил 20,052 триллиона евро, сообщает BFM со ссылкой на данные аналитиков Национального института статистики и экономических исследований (Insee).

Экономическое благосостояние страны представляет собой разницу между суммарной стоимостью финансовых и нефинансовых активов и стоимостью обязательств экономических агентов (домохозяйств, предприятий и госучреждений). Резкое снижение темпов роста было обусловлено рядом факторов, включая падение цен на недвижимость. «В предыдущие годы стоимость застроенных земель была основным фактором роста общего благосостояния», — уточнили в Insee. Кроме того, на динамику также повлияло снижение цен на акции, которое эксперты зафиксировали в первой половине 2022 года.

Материалы по теме:
Мир накрывает волна банкротств. Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
Мир накрывает волна банкротств.Эпоха легких денег закончилась. Что теперь будет с мировой экономикой?
28 августа 2023
Европе грозит кризис из-за дефицита воды. Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
Европе грозит кризис из-за дефицита воды.Смогут ли страны ЕС справиться с последствиями засухи?
1 июня 2023

В то же время чистое благосостояние французских домохозяйств сократилось еще в большей степени. По итогам 2022 года показатель упал на 7,1 процента после прироста на 7,7 процента в 2021-м. Резкое снижение было обусловлено во многом сокращением активов по страхованию жизни из-за падения цен на фондовом рынке и роста процентных ставок. На этом фоне темпы роста кредитования в стране замедлились до 4,9 процента против 5,3 процента годом ранее. Самым распространенным видом займов стали жилищные — на их долю пришлось в общей сложности 84 миллиарда евро, заключается в отчете.

Ранее Bloomberg со ссылкой на прогноз аналитиков сетевого оператора Réseau de Transport d'Électricité (RTE) предрек Франции трудности с зеленым энергопереходом. Эксперты считают, что властям страны придется сохранить работоспособность двух своих угольных теплоэлектростанций (ТЭС) до 2035 года ради обеспечения растущего внутреннего спроса на электроэнергию.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о первостепенных просьбах Зеленского

    Суд в ЛНР приговорил британца к 19 годам лишения свободы за шпионаж

    Забаррикадировавшегося в доме из-за экс-жены вооруженного россиянина задержали

    Опубликован список вступивших в ряды ВСУ артистов

    Врач назвала несложные упражнения для борьбы с запором

    Предсказано будущее цен на бензин в России

    На Украине слова «Россия» и «Москва» разрешили писать с маленькой буквы

    Сделки с жильем одной категории россиян предложили снимать на видео

    Путин пообещал обсудить ситуацию с реабилитацией ветеранов СВО

    Запуск китайской ракеты Ceres-1 оказался неудачным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости