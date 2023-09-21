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18:21, 21 сентября 2023Ценности

54-летняя жена Газманова искупалась обнаженной в море

Кадр: @marinagazmanova

Жена певца Олега Газманова Марина показала обнаженное тело на видео. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 54-летняя супруга исполнителя сначала предстала в темно-синем длинном халате на фоне песка. Затем она сняла домашний предмет гардероба, под которым скрывалось полотенце аналогичного цвета, и полностью оголилась, зайдя в море. При этом волосы женщины были обмотаны полотенцем.

Поклонники оценили поступок звезды в комментариях под постом. «Здорово», «Восхитительно», «Шикарно», «Вы как всегда великолепны, Марина!» — восхитились они.

Ранее в сентябре 45-летняя Любовь Толкалина снялась топлес. На размещенном снимке артистка предстала напротив зеркала с обнаженной грудью, которую она прикрывала руками. Помимо этого, звезда присела на диван и накинула полотенце на область бедер, демонстрируя оголенные ноги.

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    Екатерина Ештокина
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