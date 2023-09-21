Полковник Макгрегор: президент США Байден лишь выполняет чужие приказы

Президент США Джо Байден не осуществляет самостоятельного руководства, а лишь выполняет чужие приказы. Об этом рассказал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью каналу на YouTube Judging Freedom.

«Не думаю, что нынешний глава Белого дома здесь действительно главный. Мне кажется, он делает то, что ему говорят», — заявил военный.

Он также предупредил тех, кто отдает приказы Байдену, что затягивание конфликта на Украине делает его более опасным и может привести к непредсказуемым последствиям.

Ранее журналист Сеймур Херш заявил об угрозах для Белого дома на фоне боевых действий на Украине. По его словам, за первые две недели конфликта украинские военные захватили лишь 113 квадратных километров территории, причем большая часть из них — открытая местность. Напротив, Россия сейчас контролирует 103 тысячи квадратных километров в зоне конфликта.