Херш рассказал об операции ЦРУ по принижению Путина в СМИ

Херш: разведка ЦРУ и Британии проводит операцию по принижению Путина в СМИ

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США и разведка Великобритании проводят в средствах массовой информации операцию по принижению образа президента России Владимира Путина. Об этом заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в Substack.

«Мы вынуждены представлять его [Путина] в плохом свете с помощью СМИ, чтобы оправдать свою ошибку», — заявил журналист.

Херш добавил, что, по его мнению, американская и британская разведки проводят операцию по продвижению ложной информации о наличии у российского лидера различных заболеваний. В качестве примера он обратился к публикациям британской газеты The Guardian и американского издания Newsweek.

Ранее Херш заявил, что проблемы в работе разведки могут привести США к войне с Россией. Он также отметил, что многие решения Вашингтона по украинскому конфликту могут основываться на «безумно оптимистичных» докладах разведывательного управления Министерства обороны США.