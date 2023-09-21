Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:53, 21 сентября 2023Наука и техника

В Honor прокомментировали слухи о воссоединении с Huawei

MyDrivers: в Honor заявили, что воссоединение с Huawei невозможно

Фото: Reuters

Руководитель китайской компании Honor Чжао Мин прокомментировал слухи о воссоединении с Huawei. Об этом сообщает издание MyDrivers.

В разговоре с журналистами Мин заявил, что слияние Honor с Huawei, о котором ходят слухи, «абсолютно невозможно». Топ-менеджер подчеркнул, что в Honor ценят коллег и считают Huawei «самым уважаемым конкурентом», но о воссоединении речи не идет.

Чжао Мин объяснил, что, когда производитель электроники встречается на рынке с конкурирующей фирмой, у него есть два пути — либо объединиться с ним, либо стать сильнейшим соперником. Мин полагает, что в случае воссоединения двух корпораций Honor будет ослаблена. Также руководитель компании отметил, что конкуренция двух IT-гигантов стимулирует рынок.

Мин рассказал журналистам, что его корпорация инвестирует в исследования и разработки десять процентов своего дохода — по словам предпринимателя, так не делает ни один производитель смартфонов. В заключение топ-менеджер отметил, что в Huawei наверняка гордятся тем, что раньше работали вместе с Honor.

Honor являлась дочерней компанией Huawei до ноября 2020 года. В мае 2019 года Huawei попала под американские санкции и была вынуждена продать дочерний бренд.

Ранее Чжао Мин заявил, что компания Apple перестала выпускать инновационные продукты. По его словам, он почувствовал небольшое разочарование, когда увидел смартфоны серии iPhone 15.

Что думаешь? Оцени!
    Андрей Ставицкий
    Обсудить
    Последние новости

    Правительство ограничило вывоз топлива из России. Почему власти пошли на это?

    Автомеханики спасли застрявшего под капотом машины раненого котенка

    Пашинян оценил соблюдение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

    В Минцифры не получили подтверждения о запуске каналов в WhatsApp в России

    Ивлеева поделилась новым видео и испугала фанатов чрезмерной худобой

    Автомобилистам перекрыли въезд на магистраль Москва — Санкт-Петербург

    Названа причина дестабилизации рынка топлива в России

    Оценена эффективность ограничений на вывоз топлива из России

    В Подмосковье иностранца осудили на 12 лет за содействие террористам

    Названа причина отказа Зеленскому в выступлении перед Конгрессом США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости