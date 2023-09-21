В Honor прокомментировали слухи о воссоединении с Huawei

MyDrivers: в Honor заявили, что воссоединение с Huawei невозможно

Руководитель китайской компании Honor Чжао Мин прокомментировал слухи о воссоединении с Huawei. Об этом сообщает издание MyDrivers.

В разговоре с журналистами Мин заявил, что слияние Honor с Huawei, о котором ходят слухи, «абсолютно невозможно». Топ-менеджер подчеркнул, что в Honor ценят коллег и считают Huawei «самым уважаемым конкурентом», но о воссоединении речи не идет.

Чжао Мин объяснил, что, когда производитель электроники встречается на рынке с конкурирующей фирмой, у него есть два пути — либо объединиться с ним, либо стать сильнейшим соперником. Мин полагает, что в случае воссоединения двух корпораций Honor будет ослаблена. Также руководитель компании отметил, что конкуренция двух IT-гигантов стимулирует рынок.

Мин рассказал журналистам, что его корпорация инвестирует в исследования и разработки десять процентов своего дохода — по словам предпринимателя, так не делает ни один производитель смартфонов. В заключение топ-менеджер отметил, что в Huawei наверняка гордятся тем, что раньше работали вместе с Honor.

Honor являлась дочерней компанией Huawei до ноября 2020 года. В мае 2019 года Huawei попала под американские санкции и была вынуждена продать дочерний бренд.

Ранее Чжао Мин заявил, что компания Apple перестала выпускать инновационные продукты. По его словам, он почувствовал небольшое разочарование, когда увидел смартфоны серии iPhone 15.