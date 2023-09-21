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01:08, 21 сентября 2023Мир

Слушания по делу Хантера Байдена перенесли

Суд Делавера перенес слушания по делу сына Байдена о незаконном хранении оружия

Фото: Ulia Nikhinson / Reuters

Суд в штате Делавер перенес слушания по делу сына президента США Джо Байдена Хантера о незаконном хранении оружия на 3 октября. Это указано в постановлении на сайте инстанции.

Из сообщения окружного суда стало известно, что слушание перенесли по просьбе представителей защиты. До этого Хантера Байдена обязали лично явиться в суд 26 сентября. Он ходатайствовал об участии в заседании по видеосвязи, однако ему отказали, дабы «не обеспечивать ему особого отношения».

Ранее стало известно, что сыну американского президента предъявили обвинения по трем пунктам, связанным с хранением оружия. Два пункта обвинения связаны с тем, что Хантер Байден якобы подал документ, утверждающий, что он не употреблял наркотики в момент покупки револьвера Colt Cobra в октябре 2018 года. Третий пункт утверждает, что он владел огнестрельным оружием во время употребления наркотиков.

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    Александра Синицына
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