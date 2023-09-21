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19:42, 21 сентября 2023Ценности

Наоми Кэмпбелл описала проблемы с наркотиками словами «я уничтожала себя»

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл высказалась о наркотической зависимости, с которой она боролась в 1990-х годах. Об этом она рассказала в документальном фильме The Super Models, отрывок которого публикует Page Six.

53-летняя манекенщица призналась, что начала употреблять кокаин, пытаясь справиться с детскими травмами и уходом своего близкого друга, итальянского модельера Джанни Версаче. «Я думаю, что начала употреблять, чтобы скрыть свое горе. Мне казалось, что зависимость залечит мои раны. Особенно плохо мне было после ухода Джанни», — отметила она.

По словам знаменитости, наркотики ухудшили ее эмоциональное состояние, поэтому она приняла решение отправиться в рехаб. «Невозможно скрыть свои чувства. Я просто уничтожала себя. Мне было очень больно. Понадобилось много лет, чтобы исправить ошибки», — так описала свои проблемы с наркотиками Кэмпбелл.

Ранее в сентябре Наоми Кэмпбелл вышла на подиум в рамках Недели моды в Нью-Йорке в прозрачном наряде. Отмечалось, что манекенщица дефилировала в одежде, которую создала в коллаборации с брендом PrettyLittleThing. Она выбрала черное платье длины макси без рукавов, украшенное стразами.

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    Карина Черных
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