Зеленский послушал сам себя в украинском телеэфире

Klymenko.Time: в украинском эфире ТВ Зеленский слушал сам себя на ГА ООН

Президент Украины Владимир Зеленский послушал сам себя в смонтированной записи, которая была показана в эфире украинского телемарафона. На это обратило внимание издание Klymenko.Time в Telegram.

«Телемарафон "впечатляет". На украинском ТВ смонтировали выступление Зеленского (…) таким образом, будто он слушает сам себя», — сказано в публикации.

Уточняется, что речь идет о выступлении украинского лидера на Генеральной Ассамблее (ГА) ООН. Журналисты предположили, что было дано указание показать полностью заполненный зал, когда выступал Зеленский.

Ранее Зеленский во время заседания Совбеза ООН озвучил мирный план, состоящий из двух требований. По словам политика, его план включает в себя полный вывод российских войск с территории Украины в пределах границ 1991 года, а также полный возврат Киеву контроля над всей госграницей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.