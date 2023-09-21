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18:59, 21 сентября 2023Моя страна

В Волгограде пройдет фестиваль горчицы

В Волгограде 23 сентября пройдет фестиваль горчицы

Фото: Elevate / Unsplash

В Волгограде в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится фестиваль «Волгоград. Сарепта — горчичная столица». Об этом сообщает «КП-Волгоград».

Мероприятие пройдет 23 сентября. Гостям фестиваля расскажут о горчице, а также покажут, как изготовить из нее мыло и масло. В рамках мероприятия пройдут концерт, мастер-классы, викторины и дегустации.

Кроме того, все желающие смогут посетить ярмарку, тематические фотозоны и выставки. Чтобы гости мероприятия не заблудились на площадках, каждому из них будут выдавать путеводители.

Ранее сообщалось, что в городском округе Янтарный, Калининградская область, создадут специальную территорию для проведения ярмарок. Речь идет о месте под названием «Микрорайон».

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    Алиса Удовик
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