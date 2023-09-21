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17:03, 21 сентября 2023Путешествия

Мужчина прошелся по аэропорту голым и попал на видео

New York Post: мужчина прошелся голым по аэропорту Далласа и был задержан

Неизвестный мужчина прошелся голым по международному аэропорту Далласа. Пассажиры сняли его на видео, которое попало в распоряжение издания New York Post.

На ролике видно, как обнаженный мужчина без багажа неспешно прогуливается по терминалу. «В аэропорту голый парень», — громко заявляет автор видео. В ответ на это мужчина разворачивается, показывает на пассажира пальцем, кивает и улыбается. При этом слышно, как на заднем плане женщина просит не снимать происходящее.

Как выяснил портал, вскоре нарушителя задержали сотрудники службы безопасности аэропорта, он пройдет психиатрическую экспертизу. Не уточняется, предъявлены ли ему какие-либо обвинения.

Ранее пассажиры самолета EasyJet занялись сексом в туалете на борту и попали на видео. Пара не стала останавливаться даже после того, как их увидели другие пассажиры.

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    Мария Борисова
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