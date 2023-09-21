В Польше объяснили слова премьера о прекращении поставок оружия Украине

Bloomberg: в Польше назвали неверно понятыми слова премьера об оружии для Киева

Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о якобы прекращении поставок оружия Украине было неправильно понято и неверно истолковано, объяснил агентству Bloomberg чиновник правительства страны на условиях анонимности.

По словам другого чиновника, у Польши сейчас нет оружия, которое можно было бы передать Киеву, но Варшава продолжит поставки боеприпасов.

Также приводятся слова министра обороны Литвы Арвидаса Анусаускаса, который сообщил, что в недавних переговорах с польским коллегой Мариушом Блащаком прекращение помощи Киеву не обсуждалось, а наоборот, обговаривались «совершенно противоположные вещи — формат "Рамштайн", коалиции, поставки».

Официальный представитель правительства Петр Мюллер, в свою очередь, пояснил, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения.

Накануне, 20 сентября, передавались слова Моравецкого, что Варшава перестала поставлять вооружение украинской армии. По его словам, в настоящее время Польша вооружается современным оружием. «Даже если ты не хочешь защищаться, у тебя должно быть чем защититься. Мы признаем такой принцип. И поэтому мы увеличили количество заказов», — подчеркнул политик.