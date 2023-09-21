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10:29, 21 сентября 2023Экономика

Российским нефтяникам резко подняли зарплаты

В «Авито Работе» заявили о росте средней зарплаты в нефтегазовой отрасли на 28 %

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Работникам российской нефтегазовой отрасли резко подняли зарплаты — средний доход таких специалистов за год взлетел на 28 процентов и превысил 145 тысяч рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Работа».

«Рынок труда в сфере растет соизмеримо темпам наращивания производственных мощностей», — отмечается в документе. За 12 месяцев число вакансий в сегменте добычи нефти и газа выросло в 2,2 раза.

Больше всего выросла потребность компаний в машинистах технологического насоса — в 4,3 раза. Им стали предлагать зарплаты на 32 процента больше, чем годом ранее, в среднем 180 206 рублей. Число вакансий инженеров выросло в 3,9 раза, а предлагаемый заработок — на 21 процент, до 224 844 рублей. Также существенно вырос спрос на бурильщиков (в 3,1 раза) и сварщиков (в 2,7 раза). В целом зарплаты в отрасли достигают полумиллиона рублей в зависимости от квалификации, опыта и профессии сотрудника.

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Аналитики отмечают, что обычно работодатели в нефтегазовой сфере ищут сотрудников с опытом работы от трех лет, но в текущих условиях они «прекрасно понимают специфику рынка труда» и зачастую готовы брать на работу людей без опыта и студентов.

В сентябре вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что в строительной отрасли дефицит работников сейчас составляет 50 тысяч человек, но к 2030 году на фоне роста экономики показатель может вырасти до 400 тысяч человек. Говоря о способах борьбы с дефицитом рабочих рук, Хуснуллин призвал повышать производительность труда.

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    Софья Ермакова
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