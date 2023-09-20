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15:03, 20 сентября 2023Экономика

В России оценили масштаб дефицита строителей

Хуснуллин: строительной отрасли в России не хватает 50 тысяч работников

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Дефицит работников в российской строительной отрасли составляет сейчас 50 тысяч человек, но к 2030 году на фоне роста экономики показатель может вырасти до 400 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера России Марата Хуснуллина.

Нынешнюю цифру чиновник назвал не такой большой с учетом того, что всего в строительной отрасли и ЖКХ России занято 11 миллионов человек. Говоря о способах борьбы с дефицитом рабочих рук, Хуснуллин призвал повышать производительность труда. Он отметил, что этот процесс надо начинать с обучения.

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Вопрос нехватки сотрудников строительной отрасли в России регулярно поднимается представителями властей и бизнеса. Так, в ноябре 2022 года из результатов опроса, проведенного Национальной ассоциацией инфраструктурных компаний и Sherpa Group, стало известно, что стройиндустрии не хватает почти 25 процентов от необходимого числа работников. Согласно данным, которые привела в августе текущего года руководитель Кадрового центра Минстроя Елена Сенкевич, в отрасли не хватает на сегодня 200 тысяч сотрудников, а также около 100 тысяч нужно найти для сферы ЖКХ.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников назвал дефицит человеческого капитала «серьезным системным вызовом» для экономики России. Ответить на него министр предложил активнее привлекая в экономику мигрантов, тиражируя механизмы нацпроекта по повышению производительности труда на большее число предприятий и внедряя искусственный интеллект в производственные процессы.

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    Дмитрий Воронин
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